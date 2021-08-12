Карпин назвал обновление сборной непервостепенной задачей. И допустил вызов 37-летнего Жиркова

Валерий Карпин после назначения главным тренером сборной России дал первое большое интервью. В нем среди прочих тем обсуждалось формирование состава команды.

Карпин при назначении говорил с РФС о вызове молодых игроков и желательном обновлении команды. Но это пока не главная цель сборной. Основная цель – попадание на чемпионат мира: «У нас задача на четыре месяца».

Он отдельно ответил на вопросы о некоторых возможных игроках сборной:

Вызов Юрия Жиркова (20 августа ему будет 38 лет) возможен. «Если он на две головы, на голову сильнее всех, то почему нет?»

Считает возможным одновременный выход на поле Алексея Миранчука и Александра Головина: «Не вижу ни одной проблемы». При предыдущем тренере они практически не играли вместе.

Полностью отдал формирование вратарской линии тренеру Виталию Кафанову, которого назвал «лучшим в стране». Карпин допустил, что поговорит с Игорем Акинфеевым о возобновлении карьеры в сборной, если Кафанов попросит об этом.

РФС не общался с Карпиным по поводу Артема Дзюбы и не просил специально вызывать его в сборную. «Если бы мне кого-то навязали, то меня бы не было в сборной».

Контракт Карпина со сборной рассчитан до конца декабря. Россия в этот промежуток проведет семь оставшихся матчей отбора на ЧМ-2022, первый из них пройдет 1 сентября против Хорватии. При выходе на турнир контракт Карпина автоматически продлевается.

