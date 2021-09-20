Карпин уберет из расширенного состава сборной России шесть игроков

Об этом главный тренер сборной 🇷🇺 России Валерий Карпин сказал на пресс-конференции:

«Список расширенный. Посмотрим на опыте сентябрьских матчей, сколько человек доедут до команды. Будет максимум 24 полевых игрока и четыре вратаря. Виталий Кафанов, возможно, решит, что вратарей будет пять».