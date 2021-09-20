Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Карпин уберет из расширенного состава сборной России шесть игроков
час назад
Об этом главный тренер сборной 🇷🇺 России Валерий Карпин сказал на пресс-конференции:
«Список расширенный. Посмотрим на опыте сентябрьских матчей, сколько человек доедут до команды. Будет максимум 24 полевых игрока и четыре вратаря. Виталий Кафанов, возможно, решит, что вратарей будет пять».
- Всего в заявку попали 34 футболиста из 16 команд. Из них пять – вратари. Полный состав можно посмотреть здесь.
- 30 футболистов представляют 12 клубов РПЛ. Еще четыре – из европейских команд.
- Россия сыграет против 🇸🇰 Словакии (8 октября) и 🇸🇮 Словении (11 октября) в отборочных матчах к ЧМ-2022.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
49 минут назад
0
Временным пассажиром может оказаться почти каждый, т.ч. интенсивность игроков за сохранение места, вроде, должна возрасти... Но это в теории, которая относительно наших кривоногих не всегда применима😉☝️
ответить