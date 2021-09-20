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В расширенный состав сборной России попали футболисты из 12 клубов РПЛ
час назад
Сборная 🇷🇺 России объявила расширенный состав на отборочные матчи против 🇸🇰 Словакии (8 октября) и 🇸🇮 Словении (11 октября) к ЧМ-2022.
В заявку попали футболисты из 12 клубов РПЛ. В составе нет игроков из «Ахмата», «Урала», «Арсенала» и «Нижнего Новгорода».
- Больше всего футболистов – из «Зенита» (семь). От «Локомотива» – пять.
- Впервые в сборную вызваны Антон Зиньковский («Крылья Советов») и Гамид Агаларов («Уфа»).
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Всего в заявку вошли 34 игрока из 16 команд. Футболисты из европейских клубов:
- Андрей Лунев (🇩🇪 «Байер»)
- Федор Кудряшов (🇹🇷 «Антальяспор»)
- Александр Головин (🇫🇷 «Монако»)
- Алексей Миранчук (🇮🇹 «Аталанта»)
Комментарии (1)
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Карпин широко закинул невод. Посмотрим, что за улов вытянет☝️
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