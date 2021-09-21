Валерий Карпин
Артем Дзюба
Россия
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#Валерий Карпин #Россия #Артем Дзюба

Карпин подтвердил возможный вызов Дзюбы на матчи в ноябре. От октябрьского вызова игрок отказался

час назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал официальный комментарий после отказа Артема Дзюбы от вызова в команду.

  • Карпин сказал, что Дзюба предупредил его о решении. Игрок хочет сосредоточишься на матчах «Зенита» из-за своей неоптимальной формы.
  • Тренер не исключил возможный вызов Дзюбы на матчи в ноябре. «Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван».

Дзюба после смены главного тренера сборной России не попал в заявку на сентябрьские матчи. Карпин объяснил это его нерегулярной игрой за «Зенит».

На октябрьские игры его включили в расширенный состав, но игрок отказался от вызова. Он подчеркнул, что если наберет форму к ноябрю и получит вызов, то примет его.

Ситуация произошла на фоне личного конфликта Карпина и Дзюбы, который начался несколько лет назад во время их работы в «Спартаке». Оба публично признавали конфликт, но Карпин утверждал, что на решении о вызове он не сказывается.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал сборной России
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