Артем Дзюба
ЧМ-2022
Россия
Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Он объяснил это неоптимальной формой
2 часа назад
Артем Дзюба пропустит октябрьские матчи квалификации чемпионата мира.
- Он объяснил решение своей неоптимальной формой. Среди ее причин он назвал «сложный» прошлый сезон, в частности выступление России на Евро.
- Дзюба считает, что уже «начал» возвращать прежнюю форму, но еще не набрал ее до конца. «У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным».
- Он объяснил, что решение касается только об октябрьских матчей. Если к ноябрьским играм он наберет форму и его вызовут, то он примет приглашение.
- «Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол».
Дзюба был капитаном России и ее основным игроком при Станиславе Черчесове. После Евро-2020 у команды сменился тренер – им стал Валерий Карпин.
Карпин не вызвал Дзюбу на три сентябрьских матча, сославшись на его нерегулярную игру в клубе. Все это произошло на фоне личного конфликта между Карпиным и Дзюбой, который продолжается несколько лет. Но тренер невызов связал именно с игрой Дзюбы.
Перед октябрьскими матчами Дзюба попал в расширенный состав. Но на следующий день отказался от вызова.
- Дзюба действительно нерегулярно играл за «Зенит» на старте сезона. В трех из семи летних матчей он выходил на замену и за все игры отдал два ассиста.
- Он впервые забил за клуб спустя восемь туров РПЛ – 20 сентября в игре с «Рубином».
- Россия в октябре проведет два матча отбора ЧМ-2022: против Словакии и Словении. Пока она занимает второе место в группе.
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