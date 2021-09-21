Артем Дзюба
ЧМ-2022
Россия
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#Артем Дзюба #Россия #ЧМ-2022

Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Он объяснил это неоптимальной формой

2 часа назад

Артем Дзюба пропустит октябрьские матчи квалификации чемпионата мира.

  • Он объяснил решение своей неоптимальной формой. Среди ее причин он назвал «сложный» прошлый сезон, в частности выступление России на Евро.
  • Дзюба считает, что уже «начал» возвращать прежнюю форму, но еще не набрал ее до конца. «У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным».
  • Он объяснил, что решение касается только об октябрьских матчей. Если к ноябрьским играм он наберет форму и его вызовут, то он примет приглашение.
  • «Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол».

Дзюба был капитаном России и ее основным игроком при Станиславе Черчесове. После Евро-2020 у команды сменился тренер – им стал Валерий Карпин.

Карпин не вызвал Дзюбу на три сентябрьских матча, сославшись на его нерегулярную игру в клубе. Все это произошло на фоне личного конфликта между Карпиным и Дзюбой, который продолжается несколько лет. Но тренер невызов связал именно с игрой Дзюбы.

Перед октябрьскими матчами Дзюба попал в расширенный состав. Но на следующий день отказался от вызова.

  • Дзюба действительно нерегулярно играл за «Зенит» на старте сезона. В трех из семи летних матчей он выходил на замену и за все игры отдал два ассиста.
  • Он впервые забил за клуб спустя восемь туров РПЛ – 20 сентября в игре с «Рубином».
  • Россия в октябре проведет два матча отбора ЧМ-2022: против Словакии и Словении. Пока она занимает второе место в группе.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
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