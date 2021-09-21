Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи. Он объяснил это неоптимальной формой

Артем Дзюба пропустит октябрьские матчи квалификации чемпионата мира.

Он объяснил решение своей неоптимальной формой. Среди ее причин он назвал «сложный» прошлый сезон, в частности выступление России на Евро.

Дзюба считает, что уже «начал» возвращать прежнюю форму, но еще не набрал ее до конца. «У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным».

Он объяснил, что решение касается только об октябрьских матчей. Если к ноябрьским играм он наберет форму и его вызовут, то он примет приглашение.

«Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол».

Дзюба был капитаном России и ее основным игроком при Станиславе Черчесове. После Евро-2020 у команды сменился тренер – им стал Валерий Карпин.

Карпин не вызвал Дзюбу на три сентябрьских матча, сославшись на его нерегулярную игру в клубе. Все это произошло на фоне личного конфликта между Карпиным и Дзюбой, который продолжается несколько лет. Но тренер невызов связал именно с игрой Дзюбы.

Перед октябрьскими матчами Дзюба попал в расширенный состав. Но на следующий день отказался от вызова.