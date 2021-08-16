Россия
Валерий Карпин
Более трети игроков из нового состава России еще не провели ни одного матча за сборную
4 часа назад
Главный тренер сборной России Валерий Карпин озвучил список из 31 игрока на матчи квалификации к ЧМ-2022 в сентябре.
Карпин назвал состав сборной России на сентябрьские матчи: Песьяков, Бакаев и Тюкавин вызваны, Дзюбы не будет
Из этого списка у 11 игроков нет ни одного официального матча за сборную. Трое из них – вратари. Вот кто еще не выступал за российскую команду:
- Дюпин, Максименко, Песьяков, Магкеев, Осипенко, Самошников, Терехов, Чистяков, Захарян, Макаров и Тюкавин.
Самый опытный из этого состава – Федор Кудряшов, на его счету 45 матчей в составе сборной России.
Матчи России в сентябре:
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