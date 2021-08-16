Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Карпин назвал состав сборной России на сентябрьские матчи: Песьяков, Бакаев и Тюкавин вызваны, Дзюбы не будет
7 минут назад
Главный тренер Валерий Карпин определился с составом сборной России на сентябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022.
Вратари: Гильерме, Дюпин, Максименко, Песьяков.
Защитники: Дивеев, Магкеев, Чистяков, Джикия, Осипенко, Фернандес, Караваев, Самошников, Терехов, Кудряшов.
Полузащитники: Баринов, Мухин, Головин, Ерохин, Кузяев, Зобнин, Ал.Миранчук, Фомин, Захарян, Бакаев, Жемалетдинов, Ионов, Черышев, Макаров.
Нападающие: Смолов, Заболотный, Тюкавин.
Матчи России в сентябре:
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