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Валерий Карпин
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#Россия #Валерий Карпин #ЧМ-2022

Карпин назвал состав сборной России на сентябрьские матчи: Песьяков, Бакаев и Тюкавин вызваны, Дзюбы не будет

7 минут назад

Главный тренер Валерий Карпин определился с составом сборной России на сентябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022.

Вратари: Гильерме, Дюпин, Максименко, Песьяков.

Защитники: Дивеев, Магкеев, Чистяков, Джикия, Осипенко, Фернандес, Караваев, Самошников, Терехов, Кудряшов.

Полузащитники: Баринов, Мухин, Головин, Ерохин, Кузяев, Зобнин, Ал.Миранчук, Фомин, Захарян, Бакаев, Жемалетдинов, Ионов, Черышев, Макаров.

Нападающие: Смолов, Заболотный, Тюкавин.

Матчи России в сентябре:

Таблица отборочного турнира к ЧМ-2022

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