Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
«У нас есть красная зона – только один попал в нее». Карпин рассказал о ситуации с весом у игроков сборной России
3 часа назад
Цитата главного тренера сборной России Валерия Карпина из эфира «Коммент.Шоу»:
«У нас есть красная зона по весу. Это не моя фишка, а фишка мирового футбола. На этих сборах только один попал в нее. Это не Агаларов и не Адамов.
Джикия? Тоже нет. Он в желтой. Может, ему лучше и не надо: просто держать этот вес. Я не могу повлиять на ситуацию в клубе. Но счастлив, что люди придерживаются этого и там».
- Перед матчем против Словакии в отборе к ЧМ-2022 в сборной России травмировались шесть футболистов.
- Россия ни разу не проиграла при Карпине в отборе к ЧМ-2022. Сейчас она у нее 19 очков и лидерство в группе Н.
Карпин подтвердил, что на ЧМ-2022 будет один капитан, если Россия попадет на турнир
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые