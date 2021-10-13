«У нас есть красная зона – только один попал в нее». Карпин рассказал о ситуации с весом у игроков сборной России

Цитата главного тренера сборной России Валерия Карпина из эфира «Коммент.Шоу»:

«У нас есть красная зона по весу. Это не моя фишка, а фишка мирового футбола. На этих сборах только один попал в нее. Это не Агаларов и не Адамов.

Джикия? Тоже нет. Он в желтой. Может, ему лучше и не надо: просто держать этот вес. Я не могу повлиять на ситуацию в клубе. Но счастлив, что люди придерживаются этого и там».