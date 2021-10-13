Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
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#Валерий Карпин #Россия #ЧМ-2022

«У нас есть красная зона – только один попал в нее». Карпин рассказал о ситуации с весом у игроков сборной России

3 часа назад

Цитата главного тренера сборной России Валерия Карпина из эфира «Коммент.Шоу»: 

«У нас есть красная зона по весу. Это не моя фишка, а фишка мирового футбола. На этих сборах только один попал в нее. Это не Агаларов и не Адамов. 

Джикия? Тоже нет. Он в желтой. Может, ему лучше и не надо: просто держать этот вес. Я не могу повлиять на ситуацию в клубе. Но счастлив, что люди придерживаются этого и там».

  • Перед матчем против Словакии в отборе к ЧМ-2022 в сборной России травмировались шесть футболистов.
  • Россия ни разу не проиграла при Карпине в отборе к ЧМ-2022. Сейчас она у нее 19 очков и лидерство в группе Н.

Карпин подтвердил, что на ЧМ-2022 будет один капитан, если Россия попадет на турнир

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«КОММЕНТ.ШОУ»
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