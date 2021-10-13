Карпин подтвердил, что на ЧМ-2022 будет один капитан, если Россия попадет на турнир

Об этом главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал в эфире «Коммент.Шоу»:

«Если будет финальный турнир, в котором мы будем собраны больше месяца, то у нас будет один капитан».

При Карпине Россия провела пять матчей в отборе к ЧМ-2022. В каждой игре были разные капитаны. Полный список – здесь.

После восьми туров Россия набрала 19 очков и лидирует в группе Н. У нее остались матчи с Кипром и Хорватией.