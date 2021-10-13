Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
Карпин подтвердил, что на ЧМ-2022 будет один капитан, если Россия попадет на турнир
3 часа назад
Об этом главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал в эфире «Коммент.Шоу»:
«Если будет финальный турнир, в котором мы будем собраны больше месяца, то у нас будет один капитан».
При Карпине Россия провела пять матчей в отборе к ЧМ-2022. В каждой игре были разные капитаны. Полный список – здесь.
После восьми туров Россия набрала 19 очков и лидирует в группе Н. У нее остались матчи с Кипром и Хорватией.
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