Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
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#Валерий Карпин #Россия #ЧМ-2022

Карпин подтвердил, что на ЧМ-2022 будет один капитан, если Россия попадет на турнир

3 часа назад

Об этом главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал в эфире «Коммент.Шоу»: 

«Если будет финальный турнир, в котором мы будем собраны больше месяца, то у нас будет один капитан».

При Карпине Россия провела пять матчей в отборе к ЧМ-2022. В каждой игре были разные капитаны. Полный список – здесь.

После восьми туров Россия набрала 19 очков и лидирует в группе Н. У нее остались матчи с Кипром и Хорватией.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Коммент.Шоу»
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