Карпин психанул в интервью после «Оренбурга» – назвал РПЛ чемпионатом Роспотребнадзора

«Ростов» и «Оренбург» сыграли 0:0. Когда тренера «Ростова» Валерия Карпина спросили о коронавирусе, он отреагировал эмоционально. Полную цитату с ютуб-канала РПЛ опубликовал Sport24. Там Карпин рассказывал о разных решениях по разным клубам. Здесь – главные выдержки:

🎙️ «Процитирую Анатолия Федоровича Бышовца: нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости».

🎙️ «Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России».

🎙️ «Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире».