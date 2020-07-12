Валерий Карпин
РПЛ
Футбол
Ростов
Поделиться:
Комментарии:
0
#Валерий Карпин #РПЛ #Футбол #Ростов

Карпин психанул в интервью после «Оренбурга» – назвал РПЛ чемпионатом Роспотребнадзора

12 июля 2020, 21:33

«Ростов» и «Оренбург» сыграли 0:0. Когда тренера «Ростова» Валерия Карпина спросили о коронавирусе, он отреагировал эмоционально. Полную цитату с ютуб-канала РПЛ опубликовал Sport24. Там Карпин рассказывал о разных решениях по разным клубам. Здесь – главные выдержки:

🎙️ «Процитирую Анатолия Федоровича Бышовца: нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости».

🎙️ «Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России».

🎙️ «Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Почему психует Карпин
Карпин вспомнил тех, кто обвинял и критиковал «Ростов»
Это с Байрамяна начался карантин «Ростова». Сегодня он сыграл. РПЛ все объяснила
Так почему матч «Динамо» перенесен, а «Ростова» – нет?
«Вероятно, самый безумный и постыдный матч в истории». Что иностранцы пишут о «Сочи» – «Ростов»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Валерий Карпин
#РПЛ
#Футбол
#Ростов