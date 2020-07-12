Валерий Карпин
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Карпин психанул в интервью после «Оренбурга» – назвал РПЛ чемпионатом Роспотребнадзора
12 июля 2020, 21:33
«Ростов» и «Оренбург» сыграли 0:0. Когда тренера «Ростова» Валерия Карпина спросили о коронавирусе, он отреагировал эмоционально. Полную цитату с ютуб-канала РПЛ опубликовал Sport24. Там Карпин рассказывал о разных решениях по разным клубам. Здесь – главные выдержки:
🎙️ «Процитирую Анатолия Федоровича Бышовца: нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости».
🎙️ «Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России».
🎙️ «Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире».
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