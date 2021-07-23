Карпин – главный тренер сборной России

Контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Валерий Карпин будет совмещать посты главного тренера сборной России и «Ростова».

«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы.

Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», – сказал Карпин.