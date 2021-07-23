Валерий Карпин
РПЛ
ЧМ-2022
Ростов
Россия
Карпин – главный тренер сборной России
вчера, 20:03
Контракт рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Валерий Карпин будет совмещать посты главного тренера сборной России и «Ростова».
«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы.
Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», – сказал Карпин.
- Ранее сборную России тренировал Станислав Черчесов, который работал с 2016 года и покинул команду после Евро-2020.
- Ближайший официальный матч Россия проведет 1 сентября против Хорватии в отборе на ЧМ-2022.
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