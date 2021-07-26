«Мои личные отношения не могут повлиять на сборную»: Карпин допустил вызов Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022

Российский футбольный союз (РФС) официально представил Валерия Каприна главным тренером сборной России. После этого он провел пресс-конференцию, где высказался о формировании состава.

Один из главных вопросов касался вызова Артема Дзюбы в команду:

Оба неоднократно высказывались о конфликтных отношениях. Дзюба утверждал, что Карпин в «Спартаке» якобы обещал «закатать» его как футболиста. Карпин говорил, что не здоровается с Дзюбой.

Карпин допустил его вызов. «Мои личные отношения не могут повлиять на сборную. Это останется за бортом. Если Артем будет показывать тот футбол, который может принести пользу сборной, то он в ней будет».

При Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной и стал лучшим бомбардиром в истории России. Он выступал на ЧМ-2018 и Евро-2020.

При Карпине Россия проведет семь матчей в отборе к чемпионату мира. Ближайший пройдет 1 сентября против Хорватии, последний – 14 ноября тоже против Хорватии.