Россия
Валерий Карпин
Артем Дзюба
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«Мои личные отношения не могут повлиять на сборную»: Карпин допустил вызов Дзюбы на матчи отбора ЧМ-2022
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Российский футбольный союз (РФС) официально представил Валерия Каприна главным тренером сборной России. После этого он провел пресс-конференцию, где высказался о формировании состава.
Один из главных вопросов касался вызова Артема Дзюбы в команду:
- Оба неоднократно высказывались о конфликтных отношениях. Дзюба утверждал, что Карпин в «Спартаке» якобы обещал «закатать» его как футболиста. Карпин говорил, что не здоровается с Дзюбой.
- Карпин допустил его вызов. «Мои личные отношения не могут повлиять на сборную. Это останется за бортом. Если Артем будет показывать тот футбол, который может принести пользу сборной, то он в ней будет».
При Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной и стал лучшим бомбардиром в истории России. Он выступал на ЧМ-2018 и Евро-2020.
При Карпине Россия проведет семь матчей в отборе к чемпионату мира. Ближайший пройдет 1 сентября против Хорватии, последний – 14 ноября тоже против Хорватии.
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