Россия
Валерий Карпин
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#Россия #Валерий Карпин

Из «Локомотива» в сборную России вызвано пять игроков – больше, чем из любого другого клуба

5 часов назад

Стал известен состав сборной России на матчи квалификации к ЧМ-2022 в сентябре. Свой выбор озвучил Валерий Карпин.

Карпин назвал состав сборной России на сентябрьские матчи: Песьяков, Бакаев и Тюкавин вызваны, Дзюбы не будет

Базовый клуб сборной – «Локомотив», вызвано сразу пять игроков.

Далее идут:

  • «Зенит», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА – по четыре
  • «Ростов» и «Рубин» – по два.
  • «Краснодар» и «Сочи» – по одному.
  • Плюс четыре легионера.

На чемпионат Европы-2020 в составе сборной отправлялось пять игроков «Зенита», четыре – от ЦСКА.

Матчи России в сентябре:

Таблица отборочного турнира к ЧМ-2022

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