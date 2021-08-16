Россия
Валерий Карпин
Из «Локомотива» в сборную России вызвано пять игроков – больше, чем из любого другого клуба
5 часов назад
Стал известен состав сборной России на матчи квалификации к ЧМ-2022 в сентябре. Свой выбор озвучил Валерий Карпин.
Карпин назвал состав сборной России на сентябрьские матчи: Песьяков, Бакаев и Тюкавин вызваны, Дзюбы не будет
Базовый клуб сборной – «Локомотив», вызвано сразу пять игроков.
Далее идут:
- «Зенит», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА – по четыре
- «Ростов» и «Рубин» – по два.
- «Краснодар» и «Сочи» – по одному.
- Плюс четыре легионера.
На чемпионат Европы-2020 в составе сборной отправлялось пять игроков «Зенита», четыре – от ЦСКА.
Матчи России в сентябре:
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