Из «Локомотива» в сборную России вызвано пять игроков – больше, чем из любого другого клуба

Стал известен состав сборной России на матчи квалификации к ЧМ-2022 в сентябре. Свой выбор озвучил Валерий Карпин.

Карпин назвал состав сборной России на сентябрьские матчи: Песьяков, Бакаев и Тюкавин вызваны, Дзюбы не будет

Базовый клуб сборной – «Локомотив», вызвано сразу пять игроков.

Далее идут:

«Зенит», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА – по четыре

«Ростов» и «Рубин» – по два.

«Краснодар» и «Сочи» – по одному.

Плюс четыре легионера.

На чемпионат Европы-2020 в составе сборной отправлялось пять игроков «Зенита», четыре – от ЦСКА.

Матчи России в сентябре:

1 сентября – дома с Хорватией.

4 сентября – в гостях с Кипром.

7 сентября – дома с Мальтой.

Таблица отборочного турнира к ЧМ-2022