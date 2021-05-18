Валерий Карпин
РПЛ
Ростов
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#Валерий Карпин #РПЛ #Ростов

Карпин дисквалифицирован на три матча за бросок бутылки в сторону арбитра

6 часов назад

Решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Причиной дисквалификации Валерия Карпина стала «попытка оказания физического воздействия» на резервного судью.

  • Речь идет о матче «Ростова» и «Краснодара» в последнем туре чемпионата России (1:3).
  • Карпин в дополнительное время при счете 1:2 бросил бутылку в районе технической зоны. Она полетела в сторону резервного судьи – за это Карпину показали красную карточку.
  • После матча Карпин сказал: «Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще что случилось, поэтому спрашивал у арбитра почему он меня удалил»

Сезон-2020/21 уже завершен, поэтому Карпин отбудет дисквалификацию в матчах РПЛ следующего сезона.

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Источник:
РИА «Спорт»
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