Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
Карпин рассказал о 70% вакцинированных в сборной России
09 ноября, 19:50
Сборная России провела первую тренировку перед ноябрьскими матчами отбора на чемпионат мира 2022 года. Во время интервью после нее Валерия Карпина спросили о вакцинации в команде:
- Отношение к вакцине в команде разное – првиты 70%. «Так же, как и население нашей страны – кто-то за, кто-то против».
- Карпин сказал, что поддерживает вакцинацию. «Но заставить или нет – не мой вопрос».
Оперштаб России в октябре-ноябре фиксирует пиковые показатели заболеваемости и смертности за все время пандемии. Прирост заболевших составляет около 40 тысяч человек, умирает от вируса ежедневно около 1200 человек.
Сборная России находится в Петербурге и готовится к матчу с Кипром, который пройдет 11 ноября. Попасть на стадион могут только с сертификатом о вакцинации или со справкой о перенесенном коронавирусе.
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