Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
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#Валерий Карпин #ЧМ-2022 #Россия

Карпин рассказал о 70% вакцинированных в сборной России

09 ноября, 19:50

Сборная России провела первую тренировку перед ноябрьскими матчами отбора на чемпионат мира 2022 года. Во время интервью после нее Валерия Карпина спросили о вакцинации в команде:

  • Отношение к вакцине в команде разное – првиты 70%. «Так же, как и население нашей страны – кто-то за, кто-то против».
  • Карпин сказал, что поддерживает вакцинацию. «Но заставить или нет – не мой вопрос».

Оперштаб России в октябре-ноябре фиксирует пиковые показатели заболеваемости и смертности за все время пандемии. Прирост заболевших составляет около 40 тысяч человек, умирает от вируса ежедневно около 1200 человек.

Сборная России находится в Петербурге и готовится к матчу с Кипром, который пройдет 11 ноября. Попасть на стадион могут только с сертификатом о вакцинации или со справкой о перенесенном коронавирусе.


 

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Источник:
ТАСС
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