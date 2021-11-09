Карпин рассказал о 70% вакцинированных в сборной России

Сборная России провела первую тренировку перед ноябрьскими матчами отбора на чемпионат мира 2022 года. Во время интервью после нее Валерия Карпина спросили о вакцинации в команде:

Отношение к вакцине в команде разное – првиты 70%. «Так же, как и население нашей страны – кто-то за, кто-то против».

Карпин сказал, что поддерживает вакцинацию. «Но заставить или нет – не мой вопрос».

Оперштаб России в октябре-ноябре фиксирует пиковые показатели заболеваемости и смертности за все время пандемии. Прирост заболевших составляет около 40 тысяч человек, умирает от вируса ежедневно около 1200 человек.

Сборная России находится в Петербурге и готовится к матчу с Кипром, который пройдет 11 ноября. Попасть на стадион могут только с сертификатом о вакцинации или со справкой о перенесенном коронавирусе.



