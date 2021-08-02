Валерий Карпин
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#Валерий Карпин

⚡️ Карпин ушел с поста тренера «Ростова»

вчера, 21:07

Валерий Карпин покинул тренерский пост «Ростова». Об этом сообщил официальный сайт клуба. Через несколько минут после этого сайт «Ростова» высветил сообщение о технических работах.

Карпин был назначен тренером «Ростова» в декабре 2017 года. Клуб при нем выиграл 42 матча, сыграл вничью 29 и проиграл 40.

«Ростов» при Карпине финишировал в РПЛ на 11-м, 9-м, 5-м и снова 9-м местах. В Лиге Европы-2020/21 «Ростов» вылетел от израильского «Маккаби».

Ранее Карпин стал тренером сборной России.

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