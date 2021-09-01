Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Хорватия
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#Россия #Валерий Карпин #Хорватия #ЧМ-2022

🇷🇺🇭🇷 Россия сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина

01 сентября, 23:36
  • Это первый матч для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Он подписал контракт до конца года и проведет с командой еще минимум шесть отборочных матчей к ЧМ-2022.
  • Россия ни разу не побеждала Хорватию: три ничьих (после ничьей на ЧМ-2018 в дополнительное время хорваты победили по пенальти) и поражение.
  • За сборную России дебютировал полузащитник Арсен Захарян. Он самый молодой дебютант команды среди полевых футболистов.

После четырех туров Россия набрала семь очков. Столько же у Хорватии. Они лидируют в группе, но хорваты обходят россиян по дополнительным показателям.

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2022

В сентябре сборная России проведет еще два матча:

4 сентября. Кипр (в гостях)

7 сентября. Мальта (дома)

Матч завершен
Россия
0:0
Матч завершен
Хорватия
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Источник:
Гол.ру
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