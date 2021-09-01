Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Хорватия
🇷🇺🇭🇷 Россия сыграла вничью с Хорватией в дебютном матче Карпина
01 сентября, 23:36
- Это первый матч для Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Он подписал контракт до конца года и проведет с командой еще минимум шесть отборочных матчей к ЧМ-2022.
- Россия ни разу не побеждала Хорватию: три ничьих (после ничьей на ЧМ-2018 в дополнительное время хорваты победили по пенальти) и поражение.
- За сборную России дебютировал полузащитник Арсен Захарян. Он самый молодой дебютант команды среди полевых футболистов.
После четырех туров Россия набрала семь очков. Столько же у Хорватии. Они лидируют в группе, но хорваты обходят россиян по дополнительным показателям.
Турнирная таблица отбора на ЧМ-2022
В сентябре сборная России проведет еще два матча:
4 сентября. Кипр (в гостях)
7 сентября. Мальта (дома)
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