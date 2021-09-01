Арсен Захарян
ЧМ-2022
Россия
Хорватия
Захарян – самый молодой дебютант сборной России после Акинфеева
01 сентября, 23:06
Полузащитник Арсен Захарян вышел в стартовом составе сборной России на отборочный матч ЧМ-2022 против Хорватии.
На момент выхода на поле ему исполнилось 18 лет, 3 месяца и 5 дней. Он самый молодой дебютант сборной России после вратаря Игоря Акинфеева (18 лет и 20 дней).
Захарян – рекордсмен среди полевых игроков. Он обошел полузащитника Алана Дзагоева, который дебютировал за Россию в 18 лет, 3 месяца и 24 дня.
Захарян вместе с молодежной сборной России играл на чемпионате Европы-2021 для футболистов U-21.
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