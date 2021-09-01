Арсен Захарян
ЧМ-2022
Россия
Хорватия
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#Арсен Захарян #Россия #Хорватия #ЧМ-2022

Захарян – самый молодой дебютант сборной России после Акинфеева

01 сентября, 23:06

Полузащитник Арсен Захарян вышел в стартовом составе сборной России на отборочный матч ЧМ-2022 против Хорватии.

На момент выхода на поле ему исполнилось 18 лет, 3 месяца и 5 дней. Он самый молодой дебютант сборной России после вратаря Игоря Акинфеева (18 лет и 20 дней).

Захарян – рекордсмен среди полевых игроков. Он обошел полузащитника Алана Дзагоева, который дебютировал за Россию в 18 лет, 3 месяца и 24 дня.

Захарян вместе с молодежной сборной России играл на чемпионате Европы-2021 для футболистов U-21.

Матч завершен
Россия
0:0
Матч завершен
Хорватия
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Источник:
«Матч ТВ»
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