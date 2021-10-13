«Говорю: «Леха, ты слишком хороший. Нужно быть злее». Карпин оценил Миранчука

Цитата главного тренера сборной России Валерия Карпина из эфира «Коммент.Шоу»:

«Не согласен, что Алексей Миранчук выпадал со Словенией. Наверное, мы ждем от него чего-то большего. Мы общаемся с ним, он воспринимает все адекватно. Я ему говорю: «Леха, ты слишком хороший. Нужно быть злее».

При Карпине полузащитник Алексей Миранчук провел за сборную России четыре матча в отборе к ЧМ-2022 и во всех был заменен. В них он не отметился результативными действиями.

В этом сезоне Миранчук провел за «Аталанту» в Серии А четыре матча – ноль результативных действий.