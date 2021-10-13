Карпин сказал, что все игроки сборной России могли бы заиграть в Европе: «Удивили. Большие молодцы»

Об этом главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал в эфире «Коммент.Шоу»:

«Меня удивили футболисты, которые приехали на сентябрьский сбор. Все – большие молодцы, все в порядке. Из тех, кто приехал, все могли бы играть в европейских клубах».