Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Валерий Карпин #Россия #ЧМ-2022

Карпин сказал, что все игроки сборной России могли бы заиграть в Европе: «Удивили. Большие молодцы»

2 часа назад

Об этом главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал в эфире «Коммент.Шоу»:

«Меня удивили футболисты, которые приехали на сентябрьский сбор. Все – большие молодцы, все в порядке. Из тех, кто приехал, все могли бы играть в европейских клубах».

  • В матче восьмого тура отбора к ЧМ-2022 против Словении в заявке России были три футболиста из европейских клубов – Алексей Миранчук («Аталанта»), Федор Кудряшов («Антальяспор») и Андрей Лунев («Байер»).
  • Россия набрала 19 очков и лидирует в группе Н. Она гарантировала себе минимум место в плей-офф в отборе к ЧМ-2022.

Карпин подтвердил, что на ЧМ-2022 будет один капитан, если Россия попадет на турнир

«У нас есть красная зона – только один попал в нее». Карпин рассказал о ситуации с весом у игроков сборной России

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«КОММЕНТ.ШОУ»
Еще по теме
День больших интервью Карпина – мы собрали главное: красная зона по весу, повязка – это «тряпочка», Дзюбу позовет
Главные правила Карпина по составу сборной: одинаковый центр в линиях, минимум по три изменения, дебютант в основе
Аномалия новой сборной: Карпин постоянно оправдывается за качество, но Россия не пропускает и набирает очки
Карпин вызывает много (очень много!) игроков. Пока это главный тренд его работы в сборной России
Зачем сборной России нужны пять вратарей? Почему основного выбирает не Карпин? Как все было при Черчесове?
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Валерий Карпин
#Россия
#ЧМ-2022