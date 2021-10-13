Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
Карпин сказал, что все игроки сборной России могли бы заиграть в Европе: «Удивили. Большие молодцы»
2 часа назад
Об этом главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал в эфире «Коммент.Шоу»:
«Меня удивили футболисты, которые приехали на сентябрьский сбор. Все – большие молодцы, все в порядке. Из тех, кто приехал, все могли бы играть в европейских клубах».
- В матче восьмого тура отбора к ЧМ-2022 против Словении в заявке России были три футболиста из европейских клубов – Алексей Миранчук («Аталанта»), Федор Кудряшов («Антальяспор») и Андрей Лунев («Байер»).
- Россия набрала 19 очков и лидирует в группе Н. Она гарантировала себе минимум место в плей-офф в отборе к ЧМ-2022.
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