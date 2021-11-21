Валерий Карпин
Россия
Карпин прокомментировал слова про уход из сборной: «Пожалел. Да, идиот. Еще раз. Бывает»
вчера, 21:18
Главный тренер сборной России Валерий Карпин пришел в гости к шоу «Коммент.шоу», в котором ведущими были журналисты Нобель Арустамян и Денис Казанский. Один из вопросов касался его слов про возможный уход из сборной перед стыковыми матчами.
Ответ Карпина:
«Пожалел [о словах]. Потому что прошли сутки, я на эмоциях, в непонимании. Поэтому вот эти интервью после таких неудач. Если бы прошло два-три дня, ничего бы такого не было. Возможно, я про это бы думал, но не произнес бы вслух. Да, идиот. Еще раз. Ну бывает, небезгрешен».
Карпин подтвердил, что останется тренером сборной на стыковые матчи ЧМ-2022
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