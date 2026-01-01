Валерий Карпин

Дата рождения
2 февраля 1969 г.
Факт
Заслуженный мастер спорта России
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Новости
«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
#мир
Карпин собрал игроков сборной на особую встречу в отеле: обсуждал психологию, питерцы не приехали из-за погоды, с февраля такие встречи продолжатся
#Валерий Карпин
Интервью Карпина после Хорватии: работа в стыках – не факт, психология – главная проблема, футбол в России – бои
#Валерий Карпин
Карпин точно останется в сборной? Его контракт закончился, но должен продлиться под стыковые матчи весной
#Валерий Карпин
Карпин считает главным матчем в карьере не «Спартак» или сборную, а «Ростов» – «Урал» из 2018-го. Ого, почему?
#Валерий Карпин
Какая Россия при Карпине: голы только из штрафной, почти всегда разные авторы, один пропущенный после 84 ударов
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#Россия
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Карпин поменял принцип вызова игроков в сборную России. Теперь опыт важнее голов и хорошей игры за клуб
#Валерий Карпин
Главный футболист России этой осенью – глухой резервист. Как так вышло?
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#Алексей Миранчук
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Шомуродов – свежий герой РПЛ. Откуда он взялся? В чем его сила? Почему это серьезно?
#Эльдор Шомуродов
Почему в сборную России не попали лучший бомбардир лиги и один из главных молодых игроков – разбираем итоговый состав Карпина на ноябрь
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#Россия
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Новый состав России – очень большой. Среди 41 игрока – вратарь из Норвегии и представители 13 из 16 клубов РПЛ
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#Россия
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Как игрок Карпин сам дважды уходил из сборной России. Ссорился с тренером и обижался на президента РФС
#Валерий Карпин
Разбираем штаб Карпина в сборной России. Что это за испанцы? Зачем там нужен Писарев? В чем секрет важности Кафанова?
#Валерий Карпин
День больших интервью Карпина – мы собрали главное: красная зона по весу, повязка – это «тряпочка», Дзюбу позовет
#Валерий Карпин
Откуда взялась песня «Валера, Валера», которую все поют о Карпине. Певица посвятила ее первой любви
#Валерий Карпин
Главные правила Карпина по составу сборной: одинаковый центр в линиях, минимум по три изменения, дебютант в основе
#Россия
Словакия подала 14 (!) угловых. Это больше, чем в сумме все соперники России при Карпине
#Россия
Разбираем отказ Дзюбы от сборной. Он уже делал так раньше, и тогда Черчесов говорил о «какой-то болезни». Сейчас из-за формы или из-за Карпина?
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#Артем Дзюба
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Что помогло Глушакову вернуться в сборную: особенности «Химок», прошлое с Карпиным, травма Зобнина
#Денис Глушаков
Новый состав России при Карпине: представлены 12 клубов РПЛ, Глушаков вернулся спустя 3,5 года, Дзюба попал с 0 голов, а Лунев − с 0 матчей
#Россия
Россия при Карпине: всегда разные сочетания, постоянно новый правый защитник, сразу четыре дебютанта, Смолов участвовал во всех голах с игры
#Россия
Карпин – главный курильщик страны. Начал в 19 и верит: в меру не вред. Тренируя «Спартак», расходовал по пачке в день
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#Валерий Карпин
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«Спасибо Георгиевичу, разбирается». Смолов возвращает форму спустя три года – и делает отсылки на Черчесова
#Федор Смолов
Россия победила, но все вокруг недовольны игрой – даже сам Карпин. Ударов так мало, что Кипр бил в два раза чаще
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#Россия
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При Карпине в сборной России постоянно кто-то травмируется. За неделю – минус шесть игроков
#Россия
Первый матч России при Карпине: дебют игрока, один фол за тайм, лучший бомбардир РПЛ – в запасе
#Валерий Карпин
При Карпине из «Ростова» ушли 5 капитанов + 2 вице-капитана. У всех – разные причины
#Валерий Карпин
Два года Карпина в армии: угрозы об Афгане, насильный переход в ЦСКА и служба в дубле
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#Валерий Карпин
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Карпин вызывает много (очень много!) игроков. Пока это главный тренд его работы в сборной России
#Валерий Карпин
Зачем сборной России нужны пять вратарей? Почему основного выбирает не Карпин? Как все было при Черчесове?
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#Россия
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Теперь в сборной России запрещены тортики 🎂
#Россия
Кто такой Дмитрий Попов – новый/старый спортдиректор «Спартака». Играл с Сетьеном, помогал Эмери, ссорился с Карпиным
#Дмитрий Попов