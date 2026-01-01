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Валерий Карпин
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Валерий Карпин
Дата рождения
2 февраля 1969 г.
Факт
Заслуженный мастер спорта России
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Новости
«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
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