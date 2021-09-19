Валерий Карпин
ЧМ-2022
Артем Дзюба
Россия
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#Валерий Карпин #Россия #Артем Дзюба #ЧМ-2022

Карпин подтвердил конфликт с Дзюбой. Но сказал, что это не причина его отсутствия в сборной

5 часов назад

Синхронистка Алла Шишкина поговорила с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на мероприятии Star Awards 2021. Ее колонку опубликовал «Спорт-Экспресс».

Карпин ответил на вопрос о конфликте с Артемом Дзюбой: «Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма».

Напоминаем: Дзюба был капитаном сборной России при Станиславе Черчесове. Когда Карпин стал тренером сборной, он не вызвал Дзюбу на матчи отбора ЧМ-2022.

В этом сезоне РПЛ Дзюба сыграл в семи матчах и сделал три голевых паса. В игре «Челси» и «Зенита» в Лиге чемпионов он выходил на замену.

Мы подробно рассказывали о конфликте между Карпиным и Дзюбой в отдельном материале:

Конфликт Карпина и Дзюбы: украденные деньги, стычка в отеле, обвинения в интервью

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Спорт-Экспресс»
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