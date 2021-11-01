Валерий Карпин
Артем Дзюба
Россия
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#Валерий Карпин #Россия #Артем Дзюба

Карпин объяснил выбор игроков в сборную их опытом. Дзюбу штаб не рассматривал после отказа от октябрьских игр

01 ноября, 14:33

Штаб сборной России объявил состав на ноябрьские матчи. После анонса Валерий Карпин провел пресс-конференцию, где объяснил выбор. Один из вопросов касался нападающих.

  • В расширенном списке было пять форвардов, в том числе двое новичков. Но в итоговый список вошли трое нападающих (один из них новичок).
  • Крапин объяснил, что критерием вызова игроков был опыт игроков, поскольку команде осталось два решающих матча. 
  • Смолов и Заболотный уже играли в команде, поэтому попали туда. Игорь Сергеев – единственный новый игрок в нападении.
  • Невызванные Агаларов (лучший бомбардир РПЛ) и Тюкавин попадут в молодежную команду.

Отдельно Карпина спросили об Артеме Дзюбе: «Если говорили об опытных людях, то возникает вопрос по Дзюбе». Карпин ответил, что штаб не рассматривал его как кандидата в сборную. «В прошлый раз надеялись на его помощь, он сказал, что не готов».

  • Дзюба попал в расширенный состав на октябрьские матчи, но сослался на неоптимальную форму и отказался от вызова.
  • Карпин тогда сказал, что не исключает его вызова в будущем: «Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван».
  • Теперь же Карпин сказал, что штаб вообще не рассматривал вызов Дзюбы.

России осталось два матча в отборочном цикле ЧМ-2022: против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). По их итогам определится, выйдет ли Россия на ЧМ напрямую с первого места. Контракт Карпина истекает в конце года – его нанимали именно на матчи отбора. При выходе на ЧМ договор автоматически продлится, но Карпин допускал уход из команды.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ютуб-канал сборной России
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