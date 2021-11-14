Джикия – капитан России на матч с Хорватией. При Карпине за семь матчей с капитанской повязкой выходили шесть игроков

Защитник Георгий Джикия – капитан сборной России на матч против Хорватии в отборе к ЧМ-2022. Полный стартовый состав можно посмотреть здесь.

Это седьмой матч при главном тренере Валерии Карпине. За шесть предыдущих игр он поменял шесть капитанов.

При Карпине капитаном были Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Александр Головин.

Джикия – первый игрок, который при Карпине дважды выходил на поле с капитанской повязкой. Оба раза были в матчах с Хорватией.

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