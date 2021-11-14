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ЧМ-2022
Хорватия
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#Россия #ЧМ-2022 #Хорватия

Смолов, Бакаев и Ионов – в стартовом составе сборной России на матч против Хорватии

вчера, 15:30

Россия сыграет с Хорватией в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра пройдет в Сплите и начнется в 17:00 по московскому времени.

Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Кудряшов, Караваев, Баринов, Головин, Фомин, Смолов, Бакаев, Ионов.

  • В официальных матчах Россия и Хорватия четыре раза сыграли вничью. Трижды – по 0:0. Еще один матч (на ЧМ-2018) завершился в дополнительное время со счетом 2:2, но Хорватия победила по пенальти.
  • Перед десятым туром Россия набрала 22 очка, Хорватия – 20. В случае победы или ничьи Россия напрямую выйдет на ЧМ-2022.

Где смотреть матч Хорватия – Россия

Прогноз на матч Хорватия – Россия

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РФС
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