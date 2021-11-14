Россия
ЧМ-2022
Хорватия
Смолов, Бакаев и Ионов – в стартовом составе сборной России на матч против Хорватии
вчера, 15:30
Россия сыграет с Хорватией в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Игра пройдет в Сплите и начнется в 17:00 по московскому времени.
Россия: Сафонов, Джикия, Дивеев, Кудряшов, Караваев, Баринов, Головин, Фомин, Смолов, Бакаев, Ионов.
- В официальных матчах Россия и Хорватия четыре раза сыграли вничью. Трижды – по 0:0. Еще один матч (на ЧМ-2018) завершился в дополнительное время со счетом 2:2, но Хорватия победила по пенальти.
- Перед десятым туром Россия набрала 22 очка, Хорватия – 20. В случае победы или ничьи Россия напрямую выйдет на ЧМ-2022.
Где смотреть матч Хорватия – Россия
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