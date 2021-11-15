«Проблема в голове. Когда под мяч никто не открывается, это с чем связано?» Карпин объяснил поражение от Хорватии

Об этом главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал в эфире «Коммент.Шоу»:

«Проблема в голове. У нас не было владения мячом больше пяти секунд. Это точно не из-за мастерства игроков. Когда под мяч никто не открывается, это с чем связано?»

Россия проиграла Хорватии в последнем матче отбора к ЧМ-2022, заняла второе место в группе и попала в стыки.