Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
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#Валерий Карпин #ЧМ-2022 #Россия

«Проблема в голове. Когда под мяч никто не открывается, это с чем связано?» Карпин объяснил поражение от Хорватии

вчера, 19:07

Об этом главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал в эфире «Коммент.Шоу»:

«Проблема в голове. У нас не было владения мячом больше пяти секунд. Это точно не из-за мастерства игроков. Когда под мяч никто не открывается, это с чем связано?»

Россия проиграла Хорватии в последнем матче отбора к ЧМ-2022, заняла второе место в группе и попала в стыки.

Матч завершен
Хорватия
Кудряшов 81
1:0
Матч завершен
Россия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Коммент.Шоу»
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