Россия
ЧМ-2022
Россия дважды играла в стыковых матчах к ЧМ и ни разу их не прошла
вчера, 19:00
Россия проиграла Хорватии в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Она заняла второе место и попала в стыки.
Россия дважды играла в стыковых матчах к чемпионату мира. В обоих случаях команда заняла второе место в группе, но не отобралась на турнир по сумме двух матчей в стыках:
- Стыки к ЧМ-1998. Италия (1:1 и 0:1)
- Стыки к ЧМ-2010. Словения (2:1 и 0:1)
Россия три раза отбиралась на ЧМ напрямую (без учета ЧМ-2018, куда команда попала как организатор):
- Отбор к ЧМ-1994. Второе место
- Отбор к ЧМ-2002. Первое место
- Отбор к ЧМ-2014. Первое место
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