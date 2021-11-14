Россия
ЧМ-2022
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#Россия #ЧМ-2022

Россия дважды играла в стыковых матчах к ЧМ и ни разу их не прошла

вчера, 19:00

Россия проиграла Хорватии в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Она заняла второе место и попала в стыки.

Россия дважды играла в стыковых матчах к чемпионату мира. В обоих случаях команда заняла второе место в группе, но не отобралась на турнир по сумме двух матчей в стыках:

  • Стыки к ЧМ-1998. Италия (1:1 и 0:1)
  • Стыки к ЧМ-2010. Словения (2:1 и 0:1)

Россия три раза отбиралась на ЧМ напрямую (без учета ЧМ-2018, куда команда попала как организатор):

  • Отбор к ЧМ-1994. Второе место
  • Отбор к ЧМ-2002. Первое место
  • Отбор к ЧМ-2014. Первое место

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Источник:
Гол
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