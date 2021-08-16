Валерий Карпин
ЧМ-2022
Артем Дзюба
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#Валерий Карпин #Артем Дзюба #ЧМ-2022

Дзюба не вызван в сборную России при Карпине. Он был капитаном команды на Евро

5 часов назад

Главный тренер Валерий Карпин озвучил состав сборной России на матчи квалификации к ЧМ-2022 в сентябре.

Карпин назвал состав сборной России на сентябрьские матчи: Песьяков, Бакаев и Тюкавин вызваны, Дзюбы не будет

Вызов не получил Артем Дзюба, который был капитаном команды на чемпионате Европы-2020.

Известно, что у Карпина и Дзюбы ранее был серьезный конфликт в «Спартаке». Однако в августе тренер и игрок встретились в Санкт-Петербурге и долго разговаривали. По итогам беседы Карпин сказал: «Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет».

Последний раз Дзюба не получал вызов в сборную в ноябре 2020 года после скандала с интимным видео. Россия проводила игры с Молдавией, Турцией и Сербией без своего капитана.

Матчи России в сентябре:

Таблица отборочного турнира к ЧМ-2022

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