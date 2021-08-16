Дзюба не вызван в сборную России при Карпине. Он был капитаном команды на Евро

Главный тренер Валерий Карпин озвучил состав сборной России на матчи квалификации к ЧМ-2022 в сентябре.

Карпин назвал состав сборной России на сентябрьские матчи: Песьяков, Бакаев и Тюкавин вызваны, Дзюбы не будет

Вызов не получил Артем Дзюба, который был капитаном команды на чемпионате Европы-2020.

Известно, что у Карпина и Дзюбы ранее был серьезный конфликт в «Спартаке». Однако в августе тренер и игрок встретились в Санкт-Петербурге и долго разговаривали. По итогам беседы Карпин сказал: «Все, что было до этого, уже не важно. Надо смотреть вперед. Кто будет полезен сборной, тот в сборной будет».

Последний раз Дзюба не получал вызов в сборную в ноябре 2020 года после скандала с интимным видео. Россия проводила игры с Молдавией, Турцией и Сербией без своего капитана.

Матчи России в сентябре:

1 сентября – дома с Хорватией.

4 сентября – в гостях с Кипром.

7 сентября – дома с Мальтой.

Таблица отборочного турнира к ЧМ-2022