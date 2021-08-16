Валерий Карпин
Россия
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#Валерий Карпин #Россия

Карпин вызвал 13 новых игроков в сборную России по сравнению с составом на Евро-2020

5 часов назад

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на сентябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022.

Карпин назвал состав сборной России на сентябрьские матчи: Песьяков, Бакаев и Тюкавин вызваны, Дзюбы не будет

18 игроков из нового состава сборной России ездили на чемпионат Европы-2020. Есть изменения по сравнению с составом Станислава Черчесова на Евро.

Кто ездил на Евро, но не попал в список Карпина:

  • Сафонов, Шунин, Евгеньев, Семенов, Жирков, Оздоев, Дзюба, Соболев.

Кто не ездил на Евро, но попал в список Карпина сейчас:

  • Гильерме, Максименко, Песьяков, Магкеев, Чистяков, Осипенко, Самошников, Терехов, Ерохин, Захарян, Бакаев, Тюкавин, Смолов.

Матчи России в сентябре:

Таблица отборочного турнира к ЧМ-2022

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