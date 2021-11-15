Валерий Карпин
ЧМ-2022
Россия
«У нас футбол – бои. Тренеров и футболистов не уважают. В России это нормально». Карпин – о проблемах российского футбола
вчера, 20:42
Об этом главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал в эфире «Коммент.Шоу»:
«В России футбол – это не игра, а бои. Это идет с детства. Мне рассказывали об этом футболисты. Тот же Слава Караваев: «Георгич, слава богу, что я побыл в Чехии и Голландии». Для них это игра. Они проиграли и проиграли, потому что это игра. Через полчаса пошли и не парятся.
Говорит, у нас с детства тренеры матерят и чуть ли не бьют, за очки и результаты готовы убить. Если вы говорите про «там», то игроков не на руках носят, но уважают. У нас тренеров и футболистов не уважают. В России это нормально. Это проблема общества».
- В отборе к ЧМ-2022 Россия заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.
- При Карпине Россия провела семь матчей: пять побед, одна ничья и одно поражение.
«Проблема в голове. Когда под мяч никто не открывается, это с чем связано?» Карпин объяснил поражение от Хорватии
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые