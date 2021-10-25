Невызов Дзюбы в сборную России – решение тренерского штаба. Об этом сказал Карпин

Сборная России объявила расширенный состав на отборочные матчи к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии. В нее вошел 41 игрок, но не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию: «Это решение тренерского штаба. Было ли сейчас общение с Артемом? Нет».

В октябре Дзюба отказался от вызова в сборную России. В этом сезоне Дзюба провел в РПЛ 12 матчей и забил шесть голов.

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