Артем Дзюба
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Россия
Невызов Дзюбы в сборную России – решение тренерского штаба. Об этом сказал Карпин
2 часа назад
Сборная России объявила расширенный состав на отборочные матчи к ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии. В нее вошел 41 игрок, но не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию: «Это решение тренерского штаба. Было ли сейчас общение с Артемом? Нет».
В октябре Дзюба отказался от вызова в сборную России. В этом сезоне Дзюба провел в РПЛ 12 матчей и забил шесть голов.
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