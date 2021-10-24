Артем Дзюба
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#Артем Дзюба #РПЛ #Спартак #Зенит

Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в РПЛ. Мяч «Спартаку» – 143-й

46 минут назад

Нападающий Артем Дзюба вышел на замену в матче 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». На 79-й минуте он реализовал пенальти.

Этот гол стал для Дзюбы 143-м в РПЛ. Он повторил рекорд Олега Веретенникова по мячам в чемпионатах России.

Дзюба всю карьеру провел в России. Он играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Зенит». Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 20
Клаудиньо 28
Азмун 36
Мостовой 45
Мостовой 56
Дзюба 80
Ерохин 88
7:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Промес 53
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Источник:
Гол
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