Дзюба повторил рекорд Веретенникова по голам в РПЛ. Мяч «Спартаку» – 143-й

Нападающий Артем Дзюба вышел на замену в матче 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». На 79-й минуте он реализовал пенальти.

Этот гол стал для Дзюбы 143-м в РПЛ. Он повторил рекорд Олега Веретенникова по мячам в чемпионатах России.

Дзюба всю карьеру провел в России. Он играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Зенит». Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.