«Челси» – «Арсенал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 20 апреля

Угадайте победителя матча «Челси» – «Арсенал»

В АПЛ «Челси» и «Арсенал» сыграли 169 раз: 65 побед у «Арсенала», 54 – у «Челси». Самая крупная победа у «Арсенала» над «Челси» – 5:1, а поражение – 0:6. В личных встречах в последнее время нет закономерностей. Из последних десяти игр четыре победы у «Челси», три – у «Арсенала».

«Челси» выиграл девять из 11 последних матчей во всех турнирах. Неудачи случились только в играх с «Брентфордом» (1:4) и «Реалом (1:3). У «Арсенала» сложное время: три поражения подряд, в последних пяти матчах – сразу четыре.

«Челси» идет третьим в таблице с 62 очками, у «Арсенала» – шестое место с 54 очками и на матч сыграно больше.

Ковачич, Чилуэлл и Хадсон-Одои не помогут «Челси», под вопросом выход Баркли. Парти и Тирни травмированы у «Арсенала», может не сыграть Лаказетт.