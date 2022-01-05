Матч «Ливерпуля» в Кубке лиги перенесен. Из-за ковида на игру не мог выйти ни тренер, ни его заместитель
Полуфинальный матч Кубка лиги «Ливерпуль» – «Арсенал» перенесен из-за коронавируса. Запрос подал «Ливерпуль» после того, как команда не смогла заявить «достаточного количества игроков и персонала».
На игре не могли присутствовать ни главный тренер Юрген Клопп, ни его ассистент Пеп Линдерс. 1 января положительный тест сдал Клопп, 5-го – Линдерс.
Также в ковид-протоколе находится основной вратарь Алиссон, защитник Жоэль Матип и нападающий Роберто Фирмино. Точные цифры заболевших среди игроков и персонала клуб не раскрыл.
Изначально игры планировались 6 и 13 января, но теперь пройдет 13 и 20 января.
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