Матч «Ливерпуля» в Кубке лиги перенесен. Из-за ковида на игру не мог выйти ни тренер, ни его заместитель

Полуфинальный матч Кубка лиги «Ливерпуль» – «Арсенал» перенесен из-за коронавируса. Запрос подал «Ливерпуль» после того, как команда не смогла заявить «достаточного количества игроков и персонала».

На игре не могли присутствовать ни главный тренер Юрген Клопп, ни его ассистент Пеп Линдерс. 1 января положительный тест сдал Клопп, 5-го – Линдерс.

Также в ковид-протоколе находится основной вратарь Алиссон, защитник Жоэль Матип и нападающий Роберто Фирмино. Точные цифры заболевших среди игроков и персонала клуб не раскрыл.

Изначально игры планировались 6 и 13 января, но теперь пройдет 13 и 20 января.