Кубок лиги (Англия)
Ливерпуль
Арсенал
Поделиться:
Комментарии:
1
#Кубок лиги (Англия) #Ливерпуль #Арсенал

Матч «Ливерпуля» в Кубке лиги перенесен. Из-за ковида на игру не мог выйти ни тренер, ни его заместитель

вчера, 17:10

Полуфинальный матч Кубка лиги «Ливерпуль»«Арсенал» перенесен из-за коронавируса. Запрос подал «Ливерпуль» после того, как команда не смогла заявить «достаточного количества игроков и персонала».

На игре не могли присутствовать ни главный тренер Юрген Клопп, ни его ассистент Пеп Линдерс. 1 января положительный тест сдал Клопп, 5-го – Линдерс.

Также в ковид-протоколе находится основной вратарь Алиссон, защитник Жоэль Матип и нападающий Роберто Фирмино. Точные цифры заболевших среди игроков и персонала клуб не раскрыл.

Изначально игры планировались 6 и 13 января, но теперь пройдет 13 и 20 января.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Ливерпуль»
Еще по теме
Клопп нервничает из-за коронавируса: не возьмет в команду без вакцины, называет фанатов идиотами за рукопожатия, злится, если нет санитайзера
Что надо знать о новом варианте коронавируса «Омикрон» из Южной Африки? В чем его опасность? Как это повлияет на Олимпиаду-2022?
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Салах Генштальд
17 часов назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

ответить
Все теги
#Кубок лиги (Англия)
#Ливерпуль
#Арсенал