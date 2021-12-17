Как Израиль пробивался в футболе сборных: получал от всех бойкот, побеждал командой солдат, сменил три части света и числился даже в Океании (летал по 15 тысяч км)

Израиль сразу бойкотировали арабские страны. Из-за этого он чуть не вышел на ЧМ без матчей

В мае 1948 года Израиль получил независимость. В сентябре 1948-го отправил футбольную сборную в Нью-Йорк – играть выставочный матч с США. Израиль был принят в Азиатскую федерацию футбола (АФК), и сразу начались проблемы.

В отборе на ЧМ-1958 сначала против Израиля отказалась играть Турция – ей просто не хотелось быть АФК. Израиль автоматом прошел во второй раунд, и там из-за политики его бойкотировали Египет и Индонезия. И получалось так, что Израилю для выхода на чемпионат мира надо обыграть один Судан. Но и он тоже отказал – из-за бойкота Лиги арабских государств. Только в 2020-м Судан отменит бойкот Израиля.

Израиль выходил на ЧМ без матчей в отборе, но в ФИФА были против. И назначили ему два матча с Уэльсом. Израиль дважды проиграл, но все же задержался в АФК и в 60-х внезапно стал там лучшей командой.