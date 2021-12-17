Как Израиль пробивался в футболе сборных: получал от всех бойкот, побеждал командой солдат, сменил три части света и числился даже в Океании (летал по 15 тысяч км)
Израиль сразу бойкотировали арабские страны. Из-за этого он чуть не вышел на ЧМ без матчей
В мае 1948 года Израиль получил независимость. В сентябре 1948-го отправил футбольную сборную в Нью-Йорк – играть выставочный матч с США. Израиль был принят в Азиатскую федерацию футбола (АФК), и сразу начались проблемы.
В отборе на ЧМ-1958 сначала против Израиля отказалась играть Турция – ей просто не хотелось быть АФК. Израиль автоматом прошел во второй раунд, и там из-за политики его бойкотировали Египет и Индонезия. И получалось так, что Израилю для выхода на чемпионат мира надо обыграть один Судан. Но и он тоже отказал – из-за бойкота Лиги арабских государств. Только в 2020-м Судан отменит бойкот Израиля.
Израиль выходил на ЧМ без матчей в отборе, но в ФИФА были против. И назначили ему два матча с Уэльсом. Израиль дважды проиграл, но все же задержался в АФК и в 60-х внезапно стал там лучшей командой.
Военные, которые даже не смотрели футбол, выигрывали Кубок Азии и выводили Израиль на ЧМ
В 1964 году прошел третий Кубок Азии. Там было всего четыре участника: Гонконг, Южная Корея, Индия и Израиль. 12 стран бойкотировали турнир, потому что именно Израиль принимал турнир и в итоге выиграл его, победив в трех играх. Не было даже системы плей-офф – просто каждый сыграл с каждым.
Особенность той сборной Израиля – почти весь состав собран из любителей, которые играли за местные команды. Большинство в сборной – действующие военные и обычные. Многие – мигранты и бежавшие от Холокоста. Но были футболисты, которые уже успели родиться в Израиле.
Главный бомбардир Израиля на турнире Мордехай Шпиглер рассказывал, что многие в команде почти и не видели профессионального футбола вживую, только слушали радиорепортажи: «Футбол был популярен, но были дела важнее. Играть в футбол – это не профессия. Мы играли не за деньги. Нашим вознаграждением был бесплатный поход в ресторан».
Первый матч Израиля местное телевидение покажет только через четыре года. В 1964-м заполнялись стадионы – на решающую игру против Южной Кореи пришло 50 тысяч человек. В Израиле ту победу вспоминают как счастливое время: «Это был карнавал. Наконец-то мы отвлеклись от войн и слушали свой гимн».
В 1970-м Израиль единственный раз отбирается на большой турнир – ЧМ в Мексике. Там он не прошел группу, но сыграл вничью со шведами и итальянцами (второе место турнира). Через три года начнется война Судного дня, когда войска Сирии и Египта напали на Израиль. Начался нефтяной кризис, Израиль и арабские страны разругались так, что Израиль вышел из АФК. Пик конфликта – Азиатские игры-1974, где КНДР и Кувейт отказались играть с Израилем.
Напряжение прослеживаетсяи сейчас. В 2015-м, в видео об истории Кубка Азии, организаторы убрали все упоминания Израиля: сначала рассказали о чемпионе 1960 года, потом – о 1968-го, пропустив чемпионство Израиля в 1964-м.
До 90-х Израиль играл вообще в Океании. Пришел в Европу – и сразу провалил отбор
В 80-х Израиль играет в отборочной европейской группе даже без членства УЕФА. А потом перешел в Океанию, но за несколько циклов тоже так и не стал полноценным членом. В 1989-м Израиль летал 15 тысяч км, чтобы сыграть с Австралией и Новой Зеландией. Израиль стал лучшим и чуть снова не попал на ЧМ – проиграл только стыки Колумбии.
Через год Израиль вступил в полноценно УЕФА, хотя против этого тоже выступали. Но это стало прецедентом, который помог Австралии уйти из слабой зоны Океании и вступить в АФК как полноценный участник.