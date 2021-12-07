Килиан Мбаппе
Лига чемпионов
Лионель Месси
ПСЖ
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#Килиан Мбаппе #Лига чемпионов #Лионель Месси #ПСЖ

Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов. Он превзошел достижение Месси

2 часа назад
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 2
Мбаппе 7
Месси 38
Месси 75
4:1
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Ритс 68

«ПСЖ» и «Брюгге» играют в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Киллиан Мбаппе забил свои 30-й и 31-й голы в турнире. Теперь это самый молодой игрок ЛЧ с 30+ голами.

Мбаппе 22 года и 352 дня. Предыдущий рекорд был у Лионеля Месси, которому на момент 30-го гола было 23 года и 131 день.


 

УЕФА

Голы Мбаппе в Лиге чемпионов. Он дебютировал в турнире в 2016-м и с тех пор провел 51 матч.

Сезон-2016/17

⚽⚽ «Манчестер Сити»

⚽⚽⚽ «Боруссия Д»

⚽ «Ювентус»

Сезон-2017/18

⚽⚽  «Селтик»

⚽ «Андерлехт»

⚽ «Бавария»

Сезон-2018/19

⚽ «Ливерпуль»

⚽⚽ «Црвена Звезда»

⚽ «Манчестер Юнайтед»

Сезон-2019/20

⚽⚽⚽ «Брюгге»

⚽ «Реал»

⚽ «Галатасарай»

Сезон-2020/21

⚽⚽ «Истанбул»

⚽⚽⚽⚽ «Барселона»

⚽⚽ «Бавария»

Сезон-2021/22

⚽ «Лейпциг»

⚽ «Манчестер Сити»

⚽⚽ «Брюгге»

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Источник:
УЕФА
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