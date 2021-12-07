Килиан Мбаппе
Лига чемпионов
Лионель Месси
ПСЖ
Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов. Он превзошел достижение Месси
2 часа назад
«ПСЖ» и «Брюгге» играют в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Киллиан Мбаппе забил свои 30-й и 31-й голы в турнире. Теперь это самый молодой игрок ЛЧ с 30+ голами.
Мбаппе 22 года и 352 дня. Предыдущий рекорд был у Лионеля Месси, которому на момент 30-го гола было 23 года и 131 день.
Голы Мбаппе в Лиге чемпионов. Он дебютировал в турнире в 2016-м и с тех пор провел 51 матч.
Сезон-2016/17
⚽⚽ «Манчестер Сити»
⚽⚽⚽ «Боруссия Д»
⚽ «Ювентус»
Сезон-2017/18
⚽⚽ «Селтик»
⚽ «Андерлехт»
⚽ «Бавария»
Сезон-2018/19
⚽ «Ливерпуль»
⚽⚽ «Црвена Звезда»
⚽ «Манчестер Юнайтед»
Сезон-2019/20
⚽⚽⚽ «Брюгге»
⚽ «Реал»
⚽ «Галатасарай»
Сезон-2020/21
⚽⚽ «Истанбул»
⚽⚽⚽⚽ «Барселона»
⚽⚽ «Бавария»
Сезон-2021/22
⚽ «Лейпциг»
⚽ «Манчестер Сити»
⚽⚽ «Брюгге»
Источник:УЕФА
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