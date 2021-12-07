Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов. Он превзошел достижение Месси

«ПСЖ» и «Брюгге» играют в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Киллиан Мбаппе забил свои 30-й и 31-й голы в турнире. Теперь это самый молодой игрок ЛЧ с 30+ голами.

Мбаппе 22 года и 352 дня. Предыдущий рекорд был у Лионеля Месси, которому на момент 30-го гола было 23 года и 131 день.



