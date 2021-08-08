😭 Месси заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»

Нападающий Лионель Месси проводит прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Он заплакал перед выступлением. Жена дала ему платок.

Ранее «Барселона» объявила, что не продлила контракт с Месси из-за финансовых правил Примеры, хотя договорилась с игроком.