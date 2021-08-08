Лионель Месси
Примера
Барселона
😭 Месси заплакал на прощальной пресс-конференции в «Барселоне»
4 часа назад
Нападающий Лионель Месси проводит прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». Он заплакал перед выступлением. Жена дала ему платок.
Ранее «Барселона» объявила, что не продлила контракт с Месси из-за финансовых правил Примеры, хотя договорилась с игроком.
- Месси выступал за «Барселону» на взрослом уровне с 2003 года. Это единственный клуб в его карьере.
- Он 10 раз становился чемпионом Испании, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и шесть раз брал «Золотой мяч».
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