Михаил Шуфутинский

Дата рождения
13 апреля 1948 г.
Факт
Заслуженный артист Российской Федерации (2013).
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Материалы
Как создавалась песня «Третье сентября» и что о ней думает сам Шуфутинский. Сначала в тексте было «Я календарь перелистну»
#Михаил Шуфутинский
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