Зачем Цой работал в котельной, как это повлияло на его музыку и почему котельные важны для интеллигенции позднего СССР

Как тот период повлиял на Цоя? Чем он вообще занимался в котельной и как совмещал с творчеством? И почему «Камчатка» стала важным пространством «для свободных людей в несвободной стране»?

Борьба с тунеядством в СССР вынуждала интеллигенцию работать кочегарами и дворниками, а Бродский полтора года провел в ссылке

В 1961 году в СССР вышел указ «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». В эту категорию входили люди, которые не работали больше четырех месяцев в году. Борьба против этого шла 30 лет до распада СССР.

Под это давление попадала творческая интеллигенция, которая для уклонения от наказания устраивалась на работу кочегарами, сторожами и дворниками. Публицист Рой Медведев рассказывал об устройстве системы и приводил в пример суд над Иосифом Бродским [ссылка ведет на материал «Радио Свободы» – признано в России иностранным агентом]:

«По закону о тунеядстве привлекали очень многих людей, но они не были известными и знаменитыми и общественность никогда не вмешивалась в их судьбу. Привлекали, например, женщин легкого поведения и высылали их из Москвы на трудовые работы в Новосибирск, в Томск, в Иркутск, обязывая местные власти устраивать их на работу.