Надалю постоянно мешало правило 25 секунд. Из-за него он даже сорвал подачу на матч

Суть этого сообщения в том, что между розыгрышами может быть не больше 25 секунд. За это время теннисист должен выполнить новую подачу. Если у него это не получается, то нарушаются правила. Первое нарушение приводит как раз к обычному предупреждению. Дальше у теннисиста снимают первую подачу, очко или целый гейм.

В матче с Медведевым у Надаля несколько раз отнимали первую подачу в розыгрыше. Однажды это привело совсем к плохому результату. Надаль подавал при счете 5:2 и брейк-пойнте у Медведева. Опять затянул с подготовкой и автоматически лишился первой подачи. На второй исполнил двойную ошибку. Так Медведев сделал обратный брейк.