Надалю постоянно мешало правило 25 секунд. Из-за него он даже сорвал подачу на матч
Для Надаля матч с Медведевым почти сразу начался с предупреждения от главного судьи. Тогда же в твиттере US Open появилась вот такая запись:
Суть этого сообщения в том, что между розыгрышами может быть не больше 25 секунд. За это время теннисист должен выполнить новую подачу. Если у него это не получается, то нарушаются правила. Первое нарушение приводит как раз к обычному предупреждению. Дальше у теннисиста снимают первую подачу, очко или целый гейм.
В матче с Медведевым у Надаля несколько раз отнимали первую подачу в розыгрыше. Однажды это привело совсем к плохому результату. Надаль подавал при счете 5:2 и брейк-пойнте у Медведева. Опять затянул с подготовкой и автоматически лишился первой подачи. На второй исполнил двойную ошибку. Так Медведев сделал обратный брейк.
Такие правила нужны для увеличения привлекательности тенниса. Матч Надаля и Медведева длился пять часов, а время между розыгрышами тоже входит в эту цифру. Даже если каждый теннисист будет готовиться к подаче в полтора раза больше, общая протяженность матча существенно возрастет.
В материале на портале The Economist напомнили о важном: Надаль всегда долго готовился к исполнению подачи. В 2017 году Надаль тратил на подготовку к розыгрышу в среднем 45,5 секунды. За два года изменилось мало. Во время первой пробы системы Надаль все равно готовился к розыгрышу 47 секунд. Тут зависит от поведения арбитра – он может запоздать с включением секундомера.
В финале US Open Надаль впервые понял, что с ним могут так строго обходиться.