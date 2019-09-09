Рафаэль Надаль
US Open
Теннис
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#Рафаэль Надаль #Теннис #US Open

Надалю постоянно мешало правило 25 секунд. Из-за него он даже сорвал подачу на матч

09 сентября 2019, 06:35
Александр Плеханов

Для Надаля матч с Медведевым почти сразу начался с предупреждения от главного судьи. Тогда же в твиттере US Open появилась вот такая запись:

Суть этого сообщения в том, что между розыгрышами может быть не больше 25 секунд. За это время теннисист должен выполнить новую подачу. Если у него это не получается, то нарушаются правила. Первое нарушение приводит как раз к обычному предупреждению. Дальше у теннисиста снимают первую подачу, очко или целый гейм.

В матче с Медведевым у Надаля несколько раз отнимали первую подачу в розыгрыше. Однажды это привело совсем к плохому результату. Надаль подавал при счете 5:2 и брейк-пойнте у Медведева. Опять затянул с подготовкой и автоматически лишился первой подачи. На второй исполнил двойную ошибку. Так Медведев сделал обратный брейк.

Такие правила нужны для увеличения привлекательности тенниса. Матч Надаля и Медведева длился пять часов, а время между розыгрышами тоже входит в эту цифру. Даже если каждый теннисист будет готовиться к подаче в полтора раза больше, общая протяженность матча существенно возрастет.

В материале на портале The Economist напомнили о важном: Надаль всегда долго готовился к исполнению подачи. В 2017 году Надаль тратил на подготовку к розыгрышу в среднем 45,5 секунды. За два года изменилось мало. Во время первой пробы системы Надаль все равно готовился к розыгрышу 47 секунд. Тут зависит от поведения арбитра – он может запоздать с включением секундомера.

В финале US Open Надаль впервые понял, что с ним могут так строго обходиться.

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Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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