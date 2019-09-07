Медведев в трех сетах обыграл Димитрова и вышел в финал US Open

Полуфинал US Open-2019 был успехом для обоих теннисистов. В четвертьфинале Даниил Медведев выбил Стэна Вавринку, а Григор Димитров убрал с дороги Роджера Федерера.

Медведев был так счастлив, что даже помирился с фанатами на турнире. Сначала он влип в несколько неприятных историй, дразнил их в интервью, но после победы в 1/4 сказал им: «Простите, ребята, и спасибо». Те аплодировали от души.

«Надеюсь, я смогу показать более светлую сторону», – добавил тогда теннисист и настроился на полуфинал против болгарина Димитрова.

В первом сете Медведев был буквально в двух мячах от поражения при счете 4:5, но взял свой гейм. Дошло до тай-брейка, где россиянин был сильнее. 7:6.

Во втором сете при счете 4:4 девятый гейм шел почти десять минут. Медведев додавил его, а затем взял еще один – 6:4.

В третьем сете Медведев повел 4:1, затем 5:2. В итоге победил 6:3.

Реакцию зала не сравнить с той, что была на ранних раундах.