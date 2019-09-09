Рафаэль Надаль
US Open
Теннис
Даниил Медведев
Фабио Фоньини
Медведев почти повторил историческое чудо. Только один человек побеждал Надаля на US Open, когда проиграл два первых сета
09 сентября 2019, 05:28
5 сентября 2015 года состоялось уникальное событие. На все том же US Open Рафаэль Надаль спокойно выигрывал у Фабио Фоньини (6:3, 6:4), но потом все поменялось. Итальянец затащил три сета подряд (6:4, 6:3, 6:4) и перевернул весь матч. Итоговая победа осталась именно за Фоньини. До и после этого момента Надаль никогда не проигрывал на «Шлемах», если вел 2:0 по партиям.
Общая статистика Надаля в матчах «Большого шлема» с победой в двух первых сетах – 209:1. Даниил Медведев проиграл ему в пяти сетах: 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Было близко.
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