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Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»
#Эшли Барти
Как провел этот год Медведев – главный русский теннисист сейчас: выиграл первый титул «Большого шлема», но завалил Олимпиаду
#Даниил Медведев
Медведев показал на US Open празднование «мертвая рыба» из FIFA. Он постоянно играет и чуть не ушел в киберспорт
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Медведев обыграл Джоковича в годовщину свадьбы. Он скрывает жену, но говорит: после предложения жизнь сильно улучшилась
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Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
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Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева
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Сколько Даниил Медведев заработал за победу в финале US Open 💰
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В женском US Open победила 18-летняя теннисистка. Она почти всю жизнь совмещала теннис и учебу – делала домашнюю работу даже на тренировках
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Финал US Open украсили комментарии Сафина. Обсуждал пиво, звезд и футбол
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«Этой суке я больше никогда не проиграю». Серена давит Шарапову 15 лет подряд
#Мария Шарапова
Этой ночью Уильямс вынесла Шарапову на US Open. За ее победой много травм и слез
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