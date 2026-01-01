US Open

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Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно завершила карьеру в 25 лет – она выиграла главные турниры и сказала, что «выдохлась»
#Эшли Барти
Как провел этот год Медведев – главный русский теннисист сейчас: выиграл первый титул «Большого шлема», но завалил Олимпиаду
#Даниил Медведев
Медведев показал на US Open празднование «мертвая рыба» из FIFA. Он постоянно играет и чуть не ушел в киберспорт
#Даниил Медведев
Медведев обыграл Джоковича в годовщину свадьбы. Он скрывает жену, но говорит: после предложения жизнь сильно улучшилась
#Даниил Медведев
Величие Медведева: отдал за турнир один сет, смазал год Джоковичу и стал четвертым 🇷🇺 чемпионом US Open
#Даниил Медведев
Какой эмоциональный Джокович: плачет, разбивает ракетку после ошибок и горячо хвалит Медведева
#Новак Джокович
Сколько Даниил Медведев заработал за победу в финале US Open 💰
#Медведев — Джокович
18-летний Алькарас – сенсация тенниса. Победил третью ракетку мира, хотя сам недавно был в пятой сотне рейтинга
#Карлос Алькарас Гарфия
На финал Медведева и Джоковича пришел чемпион Паралимпиады – и выпил залпом пиво из кубка
#Медведев — Джокович
«Матч ТВ» включил игру Медведева и Джоковича со второго сета. Так уже было – это особенность контракта
#Медведев — Джокович
В женском US Open победила 18-летняя теннисистка. Она почти всю жизнь совмещала теннис и учебу – делала домашнюю работу даже на тренировках
#Эмма Радукану
Теннис – царство продвинутой аналитики. Джокович отказался от глютена, Надаль измеряет каждую подачу
#Теннис
Исторический финал US Open: Джокович идет на великое достижение, Медведев – на лучший результат в карьере
#Медведев — Джокович
Наоми Осака отпраздновала победу на US Open в майке Кобе. Говорит, он был ее учителем и источником вдохновения
#Наоми Осака
Джокович попал мячом в судью в матче на US Open. Итог – исключение из турнира
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#Новак Джокович
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Стать чемпионкой в 19 лет: медитировать по утрам, восхищаться мамой, носить счастливую резинку
#Бьянка Андрееску
Надалю постоянно мешало правило 25 секунд. Из-за него он даже сорвал подачу на матч
#Рафаэль Надаль
Медведев и Надаль пять часов рубились в финале. Прочитайте об этом за две минуты
#Рафаэль Надаль
Лучшая шутка Медведева за весь турнир: «Если бы я выиграл, что они показали бы?»
#Даниил Медведев
Возможно, Медведев проиграл из-за смены мячей. Эм, чего-чего?
#Даниил Медведев
Медведев – принц конфликтов и трештока. Иногда извиняется и ходит к психологу
#Даниил Медведев
Финал US Open украсили комментарии Сафина. Обсуждал пиво, звезд и футбол
#Марат Сафин
Дичь на US Open. Медведев и Джокович поругались со зрителями, Федерер разозлился в интервью
#US Open
«Этой суке я больше никогда не проиграю». Серена давит Шарапову 15 лет подряд
#Мария Шарапова
Этой ночью Уильямс вынесла Шарапову на US Open. За ее победой много травм и слез
#Серена Уильямс