Эмма Радукану
US Open
Лейла Фернандес
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#Эмма Радукану #US Open #Лейла Фернандес

В женском US Open победила 18-летняя теннисистка. Она почти всю жизнь совмещала теннис и учебу – делала домашнюю работу даже на тренировках

10 часов назад

В финале женского US Open встретились две молодые теннисистки. Первая – 18-летняя Эмма Радукану из Англии. Вторая – 19-летняя канадка Лейла Фернандес. И победила Радукану – 6:4, 6:3:

  • Выиграла ТБШ, пройдя в основную сетку из квалификации.
  • Стала второй чемпионкой US Open, которая не входит в топ-100 мирового рейтинга.
  • Победила на US Open, участвуя на «Большом шлеме» всего лишь во второй раз.

Что известно о новой победительнице US Open:

🍁 Ее маму зовут Рене, она из Китая. Отец Йен родом из Румынии. Сама Радукану родилась в Монреале. Когда Радукану исполнилось два года, родители перевезли ее в Лондон.

🎾 Радукану не сразу пришла в теннис. В ее жизни были гольф, плавание и даже велоспорт. Правда, каталась она только вместе с отцом – тот любил велоспорт, но занимался им на любительском уровне. Дальше прогулки на велосипеде просто превратились для Радукану в способы расслабиться:

«Когда у меня есть возможность, я выезжаю в парк и катаюсь на велосипеде. Я отключаю голову и просто катаюсь. Это прекрасно – вот так расслабляться в мире, когда постоянно давит стресс».

🏍 Еще один вид спорта, которым интересовалась и занималась Радукану – мотокросс: «Я любила и до сих пор люблю мотоциклы. Это опасный вид спорта. Наверное, риск и привлекал меня. Я видела, как падают молодые ребята, как они гоняют на скорости. Несколько лет я мечтала о том же и даже шла к этому. Но потом сделала выбор в пользу более безопасного вида спорта».

🏹 В себе Радукану отмечает два важных качества – трудолюбие и целенаправленность. Она связывает это с матерью-китаянкой: «Мама с детства прививала мне дисциплину: если я что-то делаю, то обязательно делаю это хорошо и до конца. Думаю, это главная причина, которая позволяет мне соревноваться в большом теннисе».

👩‍🎓 Радукану обожает учебу – здесь спасибо не только маме, но и отцу, который всегда настаивал: спорт не должен повлиять на образование дочери. Эмма Радукану только в этом году закончила школу. Как совмещала работу над домашним заданием и тренировками? Она просто выполняла домашку прямо во время перерывов на тренировках.

🗿 Близкие друзья характеризуют Радукану как «очаровательную зубрилку». Говорят, что она помешана на учебе и просто невыносимый перфекционист.

📓 Весной она подписала контракт с бывшим агентом Шараповой, который работал с ней 11 лет, Максом Айзенбадом.

📲 Радукану говорит, что главная проблема современного спорта – бесконечный хейт в соцсетях. На время игры на US Open она отдала телефон своему физиотерапевту, чтобы не видеть сообщения в твиттере и инстаграме. Мобильный она получала только для общения с семьей и близкими ей людьми.

❌ Настоящий прорыв Радукану случился в этом году. Правда, в июле ей даже пришлось немного притормозить. В 1/8 финала Уимблдона она встречалась с Анной Томлянович и снялась по ходу встречи:

«Мне было трудно дышать. У меня появилось головокружение. Врачи посоветовали мне сняться – я так и поступила».

💷 За выход в финал US Open она получила 1,2 млн долларов – это сделало ее самой высокооплачиваемой британской спортсменкой в 2021-м.

🛁 Самое большое влияние на нее оказала ее команда. Радукану рассказывала, что постоянно обедает и встречается с тренерами и физиотерапевтом. Они работают сообща – это и формирует успех в ее карьере. Иэн Бэйтс, глава Ассоциации лаун-тенниса, рассказывает:

«Ей 18 лет, но ведет она себя как настоящий профессионал: тренировки, учеба, никаких вредных привычек. Она хорошо общается с тренерами, выполняет все установки, придерживается правильного образа жизни. Вы не найдете ее в ночном клубе вечером – она в это время сидит дома и читает книгу или просто спит».

Все фото: www.imago-images.de, XinHua/Global Look Press
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