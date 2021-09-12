В женском US Open победила 18-летняя теннисистка. Она почти всю жизнь совмещала теннис и учебу – делала домашнюю работу даже на тренировках

🏹 В себе Радукану отмечает два важных качества – трудолюбие и целенаправленность. Она связывает это с матерью-китаянкой: «Мама с детства прививала мне дисциплину: если я что-то делаю, то обязательно делаю это хорошо и до конца. Думаю, это главная причина, которая позволяет мне соревноваться в большом теннисе».

👩‍🎓 Радукану обожает учебу – здесь спасибо не только маме, но и отцу, который всегда настаивал: спорт не должен повлиять на образование дочери. Эмма Радукану только в этом году закончила школу. Как совмещала работу над домашним заданием и тренировками? Она просто выполняла домашку прямо во время перерывов на тренировках.

🗿 Близкие друзья характеризуют Радукану как «очаровательную зубрилку». Говорят, что она помешана на учебе и просто невыносимый перфекционист.

📓 Весной она подписала контракт с бывшим агентом Шараповой, который работал с ней 11 лет, Максом Айзенбадом.

📲 Радукану говорит, что главная проблема современного спорта – бесконечный хейт в соцсетях. На время игры на US Open она отдала телефон своему физиотерапевту, чтобы не видеть сообщения в твиттере и инстаграме. Мобильный она получала только для общения с семьей и близкими ей людьми.

❌ Настоящий прорыв Радукану случился в этом году. Правда, в июле ей даже пришлось немного притормозить. В 1/8 финала Уимблдона она встречалась с Анной Томлянович и снялась по ходу встречи:

«Мне было трудно дышать. У меня появилось головокружение. Врачи посоветовали мне сняться – я так и поступила».