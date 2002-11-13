Эмма Радукану

Дата рождения
13 ноября 2002 г.
Достижения
Победитель US Open-2021.
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Теннис
18-летняя Радукану выиграла US Open. Она всего второй раз выступала на ТБШ
#Эмма Радукану
Теннис
Радукану и Фернандес сыграют в финале женского US Open. Впервые за 22 года трофей ТБШ разыграют тинейджеры
#US Open
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В женском US Open победила 18-летняя теннисистка. Она почти всю жизнь совмещала теннис и учебу – делала домашнюю работу даже на тренировках
#Эмма Радукану
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