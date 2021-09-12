18-летняя Радукану выиграла US Open. Она всего второй раз выступала на ТБШ

В финале женского US Open встречались 18-летняя англичанка Эмма Радукану и 19-летняя канадка Лейла Фернандес. Итог – победа Радукану 6:4, 6:3.

Факты об успехе Радукану:

В последнем гейме Радукану упала и рассекла колено – пришлось даже звать врача. Но дальше все было хорошо.

Радукану – первый теннисист в истории, который победил на «Большом шлеме», попав в основную сетку из квалификации.

Она быстрее всего победила на ТБШ. Это ее всего лишь вторая попытка.

Радукану стала второй чемпионкой US Open, которая не входит в топ-100 рейтинга.

После победы Радукану сказала: «С первого взгляда, все было легко. Но в каждом матче я испытывала определенные трудности. Иногда я уступала. Иногда динамика геймов говорит лучше, чем счет – я их проигрывала. Но в итоге я побеждала – и это важнее».

Радукану уже получила поздравления от Королевы Елизаветы II: «Это великолепное достижение для такой юной теннисистки. Оно отображает вашу упорную работу и целеустремленность. Ваше великолепное выступление, как и игра вашей соперницы Лейлы Фернандес, вдохновит следующее поколение теннисистов. Желаю всего самого наилучшего вам и вашим поклонникам».