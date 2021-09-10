Радукану и Фернандес сыграют в финале женского US Open. Впервые за 22 года трофей ТБШ разыграют тинейджеры

В женской сетке US Open прошли полуфинальные матчи. По их итогам в финал вышли Эмма Радукану и Лейла Фернандес:

🇬🇧 Эмма Радукану обыграла 🇬🇷 Марию Саккари: 6:1, 6:4

🇨🇦 Лейла Фернандес победила 🇧🇾 Арину Соболенко: 7:6, 4:6, 6:4.

Радукану (18 лет) и Фернандес (19) стали самыми молодыми теннисистками, вышедшими в финал турнира серии «Большого шлема» с 1999 года. Тогда трофей взяла 17-летняя Серена Уильямс, обыгравшая 18-летнюю Мартину Хингис.