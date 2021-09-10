US Open
Эмма Радукану
Лейла Фернандес
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#US Open #Лейла Фернандес #Эмма Радукану

Радукану и Фернандес сыграют в финале женского US Open. Впервые за 22 года трофей ТБШ разыграют тинейджеры

2 часа назад

твиттер US Open

В женской сетке US Open прошли полуфинальные матчи. По их итогам в финал вышли Эмма Радукану и Лейла Фернандес:

  • 🇬🇧 Эмма Радукану обыграла 🇬🇷 Марию Саккари: 6:1, 6:4 
  • 🇨🇦 Лейла Фернандес победила 🇧🇾 Арину Соболенко: 7:6, 4:6, 6:4.

Радукану (18 лет) и Фернандес (19) стали самыми молодыми теннисистками, вышедшими в финал турнира серии «Большого шлема» с 1999 года. Тогда трофей взяла 17-летняя Серена Уильямс, обыгравшая 18-летнюю Мартину Хингис.

СМИ считают Радукану главным открытием турнира:

  • Она начала турнир с квалификации и дошла до финала. Ни одному теннисисту – мужчине или женщине – прежде это не удавалось.
  • На пути к финалу она обыграла олимпийскую чемпионку-2020 🇨🇭 Белинду Бенчич. Для Радукану это второй ТБШ в карьере и первый US Open.
  • Она стала первой за 44 года британкой, вышедшей в финал ТБШ. Первой за 53 года британкой, вышедшей в финал US Open. И самым молодым за 62 года британским спортсменом в финале ТБШ.

Финал пройдет 11 сентября.

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Источник:
сайт Женской теннисной ассоциации
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