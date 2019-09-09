Медведев выиграл 12 матчей между финалами с Надалем. Но у него взял только два сета

11 августа Рафаэль Надаль и Даниил Медведев играли в финале турнира в Монреале. Тогда Надаль легко выиграл в двух сетах (6:3, 6:0). 9 сентября на US Open для победы были нужны минимум три сета. Здесь Надаль выиграл два подряд, а потом игра перевернулась.

Медведев тоже взял два сета в финале US Open-2019. В решающей партии сильнее все равно был Надаль. Общий счет их матча: 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 .

Победная серия Медведева между этими финалами впечатляет. Набралось 12 игр и попутно выигранный турнир в Цинциннати.