Андрей Рублев
US Open
🎾 Рублев войдет в топ-5 мирового рейтинга после US Open. Это будет его лучший результат в карьере
3 часа назад
Андрей Рублев вылетел в третьем круге US Open и не защитил очки за четвертьфинал 2020 года. Но по итогам турнира он все равно поднимется в мировом рейтинге с седьмой строчки на пятую.
- 🇦🇹 Доминик Тим (шестая ракетка) и 🇪🇸 Рафаэль Надаль (пятая) не заявились на турнир из-за травм. Поэтому они не защитят свои очки и опустятся в обновленном рейтинге.
- 🇮🇹 Маттео Берреттини (восьмая ракетка) был единственным, кто мог обойти Рублева по итогам турнира. Для этого ему нужна была победа, но он вылетел в четвертьфинале от 🇷🇸 Новака Джоковича.
- Из-за этих результатов Андрей Рублев гарантированно поднимется сразу на две позиции, когда рейтинг обновят 13 сентября. Его лучшим результатом в карьере было седьмое место рейтинга.
В розыгрыше US Open остался один теннисист из России – Даниил Медведев, который сыграет в полуфинале с Феликсом Оже-Альссимом. Игра пройдет в ночь на 11 сентября.
Рублеву 23 года. Его лучшим результатом на US Open был четвертьфинал прошлого года. Он еще ни разу не побеждал на турнирах серии «Большого шлема».
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