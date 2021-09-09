🎾 Рублев войдет в топ-5 мирового рейтинга после US Open. Это будет его лучший результат в карьере

Андрей Рублев вылетел в третьем круге US Open и не защитил очки за четвертьфинал 2020 года. Но по итогам турнира он все равно поднимется в мировом рейтинге с седьмой строчки на пятую.

🇦🇹 Доминик Тим (шестая ракетка) и 🇪🇸 Рафаэль Надаль (пятая) не заявились на турнир из-за травм. Поэтому они не защитят свои очки и опустятся в обновленном рейтинге.

🇮🇹 Маттео Берреттини (восьмая ракетка) был единственным, кто мог обойти Рублева по итогам турнира. Для этого ему нужна была победа, но он вылетел в четвертьфинале от 🇷🇸 Новака Джоковича.

Из-за этих результатов Андрей Рублев гарантированно поднимется сразу на две позиции, когда рейтинг обновят 13 сентября. Его лучшим результатом в карьере было седьмое место рейтинга.

В розыгрыше US Open остался один теннисист из России – Даниил Медведев, который сыграет в полуфинале с Феликсом Оже-Альссимом. Игра пройдет в ночь на 11 сентября.

Рублеву 23 года. Его лучшим результатом на US Open был четвертьфинал прошлого года. Он еще ни разу не побеждал на турнирах серии «Большого шлема».